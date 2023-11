Export in ripresa a ottobre: saldo commerciale positivo per 5,4 miliardi

(Teleborsa) - Dopo la battuta di arresto di settembre,, ma l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 registra un aumento congiunturale per entrambi i flussi, più ampio per lerispetto alleL’incremento su base mensile dell’export riguarda tutti i raggruppamenti principali di industrie,ed è dovuto soprattutto alle maggiori vendite di beni di consumo non durevoli (+9,7%) e beni strumentali (+6,4%)., a esclusione disi rilevano aumenti congiunturali per tutti i raggruppamenti; i più marcati per beni di consumo durevoli (+9,7%), beni strumentali (+7,6%) e beni intermedi (+6,3%).A ottobre 2023 ile pari a(-2.174 milioni a ottobre 2022). Ilè inferiore rispetto a un anno prima (-9.379 milioni) mentre l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici, pari a 10.758 milioni, è elevato e in aumento rispetto a ottobre 2022 (+7.204 milioni)., rispetto al precedente,per effetto delle maggiori vendite di energia (+48,2%), beni strumentali (+3,2%) e beni di consumo non durevoli (+2,8%). Nello stesso periodo,cui contribuisce in misura rilevante l’incremento degli acquisti di energia (+13,3%).con i paesi extra Ue27 è(era -31,7 miliardi nello stesso periodo del 2022).dopo il calo di settembre (-6,9%). La crescita è trainata dalle maggiori vendite di energia (+24,4%), beni strumentali (+21,9%) e beni di consumo non durevoli (+7,6%)., determinata per oltre due terzi dalla contrazione degli acquisti di energia (-35,8%), ma anche dal calo dei beni intermedi (-14,2%) e beni di consumo non durevoli (-7,8%).A ottobre 2023, si rilevanoextra Ue27; i più ampi riguardano paesi OPEC (+42,0%), Giappone (+25,2%), Stati Uniti (+10,1%) e Regno Unito (+9,1%). Diminuiscono le vendite verso Cina (-1,0%) e paesi MERCOSUR (-0,5%). Tranne che dagli Stati Uniti (+8,8%), le importazioni da tutti i principali paesi partner extra Ue27 sono in calo su base annua. Gli acquisti dalla Russia registrano la flessione tendenziale più ampia (-85,0%); marcate anche le riduzioni degli acquisti da paesi MERCOSUR (-33,2%) e India (-30,7%).