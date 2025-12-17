Giappone, bilancia commerciale novembre in surplus e sopra attese

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone chiude in surplus nel mese di novembre 2025. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale destagionalizzato ha registrato un avanzo di 322,2 miliardi di yen.Il dato si confronta con il disavanzo di 226,1 miliardi di ottobre 2025 e con il disavanzo di 120,8 miliardi di yen di novembre 2024.Le attese degli analisti indicavano un disavanzo di 200 miliardi di yen.In termini di volumi, l'export segnala un aumento annuale del 6,1% (sopra le attese a +4,8%), mentre le importazioni hanno registrato una crescita dell'1,3% (inferiore alle attese a +2,5%).