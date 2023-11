Nextalia Credit Opportunities chiude raccolta a 330 milioni, offerta per PSC

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il CdA di Nextalia SGR ha approvato il(Fondo NCO), fondo alternativo di tipo chiuso riservato ad investitori professionali focalizzato su opportunità di investimento single name in situazioni distressed. A soli otto mesi dall'avvio della raccolta, il Fondo NCO è arrivato ae ha ampliato il parterre dei propri investitori, quasi esclusivamente italiani e in gran parte coincidenti con quelli che hanno già investito nel precedente fondo.Nextalia è la società di gestione del risparmioinsieme a primari investitori istituzionali italiani (, Coldiretti, Confindustria e Micheli Associati).Il Fondo NCO ha già all'attivo due operazioni di investimento nei settori energy e financial institution, perfezionate nei primi quattro mesi dall'avvio dell'operatività e, in data odierna, ha presentato un', formalmente accettata dal CdA di PSC (che controlla Italtel). Nelle prossime settimane la società sottoporrà agli organi della procedura la proposta di concordato modificata sulla base dell'offerta del Fondo NCO, si legge in una nota.Forte del successo di questa seconda iniziativa, Nextalia s, denominato "", fondo alternativo mobiliare di tipo chiuso riservato a investitori professionali, con un obiettivo di raccolta pari a 100 milioni di Euro e un hard cap pari a 150 milioni di euro.Il focus principale del Fondo VC sarannoche sviluppano software e soluzioni SaaS B2B nei settori Data & Information, Healthtech, Edtech, Agritech, Fintech, Insurtech, Foodtech, Infratech, Smart Mobility e Cleantech. L'approccio è volto alla costruzione di un portafoglio di ventures tecnologiche investendoe, opportunisticamente, all'estero, includendo operazioni di follow-on per allocare le riserve del Fondo VC sulle migliori portfolio companies."Il successo del secondo fondo conferma la capacità di Nextalia di porsi come piattaforma italiana di riferimento per il private capital - ha commentato Francesco Canzonieri, AD di Nextalia - In tal senso, l'idea di continuare nel percorso di diversificazione delle asset class in cui la SGR opera, con il supporto di team di primario standing, si dimostra vincente e consentirà a Nextalia di consolidare il proprio posizionamento sul mercato italiano senza perdere le proprie caratteristiche distintive, quale la promozione delle eccellenze e la valorizzazione del territorio. Sonoe, per questo, a loro il mio ringraziamento per averci permesso di arrivare fin qui".