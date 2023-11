Revisione dei conti, dai commercialisti una guida ragionata al codice italiano di etica e indipendenza

(Teleborsa) - Una guida ragionata alla lettura del nuovo, con indicazioni sulla struttura e sugli elementi che ne caratterizzano il contenuto, in modo da consentire a quanti svolgono incarichi di revisione legale dei conti di individuare rapidamente le sezioni e/o i paragrafi di pertinenza degli elementi chiave del Codice. Sono gli obiettivi del documento “”, pubblicato dalSi tratta anche di unoche ospita nella parte conclusiva due carte di lavoro - estrapolate dal lavoro del Consiglio nazionale dell’aprile 2018, attualmente in fase di aggiornamento, “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” e opportunatamente aggiornate con il Codice Italiano di Etica e Indipendenza - che possono rappresentare una base di partenza, da adeguare e contestualizzare alle fattispecie concreta di uno specifico incarico di revisione.Un lavoro, affermano nell’introduzione i due Consiglieri nazionali dei commercialisti con delega ai “Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial),, che “conferma il costante impegno del CNDCEC a favore dei colleghi che svolgono incarichi di revisione legale dei conti”. “La pubblicazione del Codice Italiano di Etica e Indipendenza – scrivono - non rappresenta solo un adempimento di legge, ma consente anche di rafforzare ulteriormente il ruolo di garante del revisore fra i “redattori” del bilancio e i “fruitori” del bilancio stesso”.