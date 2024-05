Revisione legale, su sito commercialisti tool per gestione incarichi

(Teleborsa) -per la gestione degli incarichi di revisione legale disponibile, in via sperimentale, sul nuovo portale istituzionale nell’area riservata agli iscritti. Ne dà notizia lo stesso Consiglio nazionale con l’informativa 62/2024 firmata dal presidente Elbano de Nuccio.“La revisione legale – scrive de Nuccio - cattenzioni nelle attività destinate a supportare i propri iscritti che svolgono tale attività e le funzioni ad essa connesse. In questa ottica, il Consiglio Nazionale ha sviluppato in passato una metodologia comune applicabile dagli iscritti all’Albo basata sulla migliore prassi professionale di riferimento, fornendo diversi strumenti e carte di lavoro a supporto dello svolgimento degli incarichi di revisione contabile dei bilanci”.Come spiegato dai Consiglieri nazionali delegati alla materia, Gian Luca Ancarani e Maurizio Masinil Consiglio Nazionale ha realizzato un tool Excel per la gestione dell’incarico che consente l’interfaccia di file e documenti e che, senza presunzione di completezza ed esaustività, può costituire una valida guida per l’attività da svolgere e una base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro concretamente posto in essere”.Per svolgere la complessa attività di revisore legale del bilancio risulta di fondamentale importanza avere a disposizione uno strumento che permetta di migliorare l’efficienza e la produttività del lavoro di audit. L’utilizzo dell’audit tool agevola lo svolgimento di compiti ripetitivi e consente di ottimizzare il tempo oltre che di ridurre le probabilità di commettere errori. La semplificazione di formule, di calcoli complessi e dell’analisi di elevati volumi di dati, attraverso l’uso di funzioni e macro, è essenziale per migliorarne la precisione e l'efficienza.Al fine di favorire e semplificare la fruizione del tool da parte degli utenti