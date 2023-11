Soplaya, round di finanziamento da 12,5 milioni tra equity e debito

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, startup foodtech che ha sviluppato un innovativo canale digitale di approvvigionamento per i ristoranti italiani, ha chiuso un, di cui 11,5 in- erogati da Sinergia Venture Fund (Alkemia Capital), che è stato lead investor dell'operazione, e dagli investitori che avevano partecipato al precedente round (P101, Azimut e CDP Venture Capital, attraverso il fondo Italia Venture I) - e 1 milione concesso dasotto forma diCon il round da 3,5 milioni di euro chiuso a luglio 2020, ladella foodtech sale ora a, si legge in una nota.Lanciata cinque anni fa, Soplaya opera come, fornendo un facile accesso a una nuova gamma di prodotti artigianali, locali o di nicchia, così come a food brand di largo consumo, e offrendo ai ristoratori la possibilità aggregare tutti gli ordini in un’unica consegna tramite la sua app, i suoi 3 hub logistici e la sua flotta di mezzi refrigerati. Soplaya intendeper tutti i produttori, grandi e piccoli, evitando qualsiasi investimento in vendite, logistica, consegne, ordini, pagamenti e gestione delle fatture."Dopo il nostro primo round nel 2020, abbiamo reso operativi tre hub e ora siamo in grado di lanciarne in soli 45 giorni, crescendo tre volte più velocemente a ogni lancio - ha commentatodi Soplaya - Anche grazie alle risorse raccolte con questo round, abbiamo ora l’obiettivo di consolidare la nostra presenza sul mercato italiano, preparando al contempo l'".