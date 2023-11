Banche eurozona, de Guindos (BCE): necessario consolidamento transfrontaliero

(Teleborsa) - Non ci sono state molte nuove banche negli ultimi anni nell'Eurozona "perché ci sono tantissime banche! La vera domanda da porsi riguarda il modello di business tradizionale delle banche. Bisogna trovare nuove fonti di reddito e ridurre il numero delle filiali. Suppongo che gli investitori si stiano allontanando dalle banche perché il livello di redditività non soddisfa le loro aspettative. Penso che sia". Lo ha affermato, vicepresidente della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista con i giornali belgi De Standaard e La Libre Belgique.A una domande se quindi ci sono troppe banche, ha risposto: "Considerata la struttura dei costi delle banche europee, il consolidamento potrebbe contribuire a fornire una soluzione. Soprattutto, penso che il consolidamento transfrontaliero nell'area eurosarebbe positivo".