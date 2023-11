OCSE conferma rallentamento crescita economia globale

(Teleborsa) - L". E quanto afferma l'ultimopresentato oggi dal segretario generale Mathias Cormann e dall'a capo ecomomista Clare Lombardelli."Lanel 2023, ma oraa causa delle condizioni finanziarie più restrittive, della debole crescita del commercio e del calo della fiducia delle imprese e dei consumatori", sottolinea l'OCSE che ha limato le stime di crescita mondiale daIn particolare,, si attende una. Anche laavrà una crescita modesta dello 0,6% il prossimo anno e dell'1,2% il successivo, mentre lafarà poco meglio nel 2024 (+0,8%) per attestarsi all'1,2% nel 2025.Quanto all'si manterrà ancora. "In assenza di ulteriori forti shock sui prezzi dei prodotti alimentari e dell’energia, l'OCSE prevede che l’inflazione complessiva ritorni su livelli coerenti con gli obiettivi delle banche centrali nella maggior parte delle principali economie entro la fine del 2025. L’inflazione annuale è attesa dall’OCSEdal 7% previsto nel 2023."Irimangono oe includono l’intensificarsi delle tensioni geopolitiche, ad esempio a causa dell’evoluzione del; e un impatto maggiore del previsto dell’". "D’altra parte - nota l'Organizzazione che ha sede a Parigi - la crescita potrebbe essere più forte se le famiglie spendessero una quota maggiore dei risparmi accumulati durante la pandemia"."La, perché ci sono chiari segnali che le pressioni sull'inflazione persistono e in molte economie l'indice generale di inflazione resta al di sopra del valore obiettivo delle banche centrali", ha commentato il, spiegando che "politiche restrittive non significa per forza aumento dei tassi" e chiarendo che non ci si attende unprima della. "Ciò è preoccupante data l’importanza del commercio per la produttività e lo sviluppo", afferma l'Organizzazione, segnalando che inella prima metà dell’anno, mentre si stima che i volumi degli scambi dipoiché la continua normalizzazione dei viaggi in Asia ha contribuito a rilanciare il turismo. "La debolezza del commercio - si nota -ò non è un fenomeno del tutto nuovo. Dopo la ripresa dalla pandemia, il commercio è diminuito rispetto al PIL, in particolare il commercio di merci".Quanto alle, l'OCSE ritiene che debbano. "Il rapporto debito pubblico/Pil si colloca oggi a livelli elevati in una prospettiva storica - si sottolinea - ed i governi si trovano ad affrontare crescenti pressioni fiscali, derivanti da molteplici fonti, tra cui l’invecchiamento della popolazione e la necessità di affrontare il cambiamento climatico. Le proiezioni mostrano che, in assenza di un’azione governativa, il rapporto debito pubblico/PIL è destinato ad aumentare ancora fino a raggiungere livelli eccessivamente elevati".