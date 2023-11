Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente, occhi a dati macro

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.Sul fronte macroeconomico, è emerso che l'spagnola è diminuita a novembre 2023. È aumenta leggermente lanel mese di novembre 2023, secondo i dati diffusi dalla Commissione Europea. L'Istat ha invece segnalato che ilè calato per il quarto mese consecutivo, raggiungendo il livello più basso da aprile 2021, mentre l'indice di fiducia dei consumatori, dopo quattro mesi consecutivi di calo, è tornato ad aumentare pur mantenendosi al di sotto del livello medio registrato nel periodo gennaio - ottobre 2023.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,098. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.040,8 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,98%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +174 punti base, con ilche si posiziona al 4,18%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,96%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e composta, che cresce di un modesto +0,46%.continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 29.644 punti; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,86% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 31.602 punti. In moderato rialzo il(+0,36%); sulla stessa linea, positivo il(+1,12%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,75%),(+4,00%),(+2,55%) e(+2,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,62%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,69%),(+3,87%),(+3,18%) e(+2,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,38%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,25%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,87%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.