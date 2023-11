Enria (BCE): proposta Italia su NPL potrebbe compromettere funzionamento mercato

(Teleborsa) - "Considerati gli sforzi significativi intrapresi negli ultimi dieci anni per ridurre il livello dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche, lecompiuti sonodal punto di vista della vigilanza bancaria europea". Lo ha affermato, presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE), in risposta alle domande di un eurodeputato."Iniziative concrete in questa direzione includono proposte in discussione in Italia e Cipro - si legge nel documento pubblicato sul sito della BCE - In, una proposta darebbe ad alcuni mutuatari la possibilità di riacquistare i propri crediti deteriorati, anche se questi NPL sono già stati venduti a terzi. L'di tali disposizioni potrebbedegli NPL"."Allo stesso modo, le recenti proposte legislative di- che permetterebbero ai mutuatari in sofferenza sottoposti a procedure di pignoramento di ricorrere in tribunale e ottenere un ordine di sospensione fino alla risoluzione della controversia - potrebbero portare ad unae a ritardi indebiti nella risoluzione dei crediti NPL legati a alcuni mutui residenziali", ha aggiunto."La BCE - ha detto Enria - riconosce che il processo di risoluzione degli NPL può avere implicazioni sociali e, pertanto, riconosce l'. A nostro avviso, i policy maker hanno a disposizione una varietà di strumenti per raggiungere tale obiettivo senza compromettere il processo di risoluzione degli NPL. Ad esempio, le misure di sostegno fiscale, come il sostegno al servizio del debito delle famiglie vulnerabili, possono anche far parte di una strategia di risoluzione dei crediti deteriorati per trovare soluzioni equilibrate e sostenibili sia per i mutuatari che per i finanziatori".