Airbus completa i lavori di riparazione della maggior parte degli aeromobili A320

(Teleborsa) - Airbus
ha dichiarato lunedì che la maggior parte delle riparazioni
necessarie sugli aeromobili A320
per proteggerli da potenziali problemi di dati dovuti alle radiazioni solari
sono state completate.
Venerdì l'azienda francese aveva fatto sapere che un'intensa radiazione solare avrebbe potuto compromettere i dati essenziali per il funzionamento dei comandi di volo di un numero significativo di aeromobili della Famiglia A320
. Airbus aveva quindi collaborato con le autorità aeronautiche per richiedere agli operatori un'immediata azione precauzionale tramite una Trasmissione di Allerta Operatori (AOT) al fine di implementare le protezioni software e/o hardware disponibili e garantire la sicurezza della flotta.
"Su un totale di circa 6.000 aeromobili potenzialmente interessati
", si legge nella nota di lunedì del produttore francese, "la stragrande maggioranza ha ora ricevuto le modifiche necessarie
.Stiamo collaborando con le compagnie aeree nostre clienti per supportare la modifica di meno di 100 aeromobili rimanenti
, al fine di garantire che possano essere rimessi in servizio".