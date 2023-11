Lavoro, Landini: parola sciopero sotto attacco, con il governo incontri "finti"

(Teleborsa) - Il segretario generale della Cgil,, ha dichiarato che "oggi laè il tema fondamentale della nostra società che riguarda tutte le attività di lavoro". In occasione dell'evento "Discontinuità", organizzato dalla Slc Cgil e dedicato ai lavoratori dello spettacolo, Landini ha sottolineato che "le persone che lavorano, in molti casi, pur facendo lo stessonon hanno gli stessie le stesse tutele". "Combattere la precarietà significa affermare un altro", ha aggiunto. Quello della precarietà "non è un problema nato con il nuovo governo nato da un anno, i processi di precarietà – ha osservato il sindacalista – non nascono ieri mattina, ma dagli anni Novanta in poi".Tornando sulle polemiche delle scorse settimane, Landini ha dichiarato "la parolaè sotto attacco. Lafatta daè la messa in discussione del diritto soggettivo di poter scioperare". "Da quando il nostro è un Paese democratico, con il diritto di sciopero tutelato dalla Costituzione, non era mai successo – ha spiegato – che di fronte ad uno sciopero generale qualcuno precettasse"."Sono incontri finti" e "dato che hanno una maggioranza in Parlamento vanno avanti sbattendosene di tutto il resto" e "della rappresentanza sociale", ha affermato il sindacalista parlando del confronto con il governo sulla. "La logica non è quella di governare ma di comandare", ha aggiunto, vogliono "ammazzare e non riconoscere la. Questo non è semplicemente un attacco alla Cgil, ma alla vostra libertà di organizzarvi collettivamente".