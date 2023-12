Carne coltivata: Mattarella firma ddl, Governo attende verifica Ue

(Teleborsa) -sulle "disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di carni coltivate".con cui si è data notizia dell'avvenuta notifica del disegno di legge alla Commissione europea e con l'impegno a conformarsi a eventualiIntanto, la Commissione europea conferma di aver ricevuto la notifica riguardante il Ddl del ministero dell'Agricoltura che vieta la carne coltivata in Italia, approvato due settimane fa dalla Camera. "Non l'abbiamo ancora analizzata", ha risposto la portavoce per il Mercato unico della Commissione europea,rispondendo ai giornalisti durante il briefing quotidiano aSecondo la legislazione Ue, infatti, tutte le leggi degli Stati membri che rischiano di avere un impatto sul mercato unico europeo devono essere notificate alla Commissione, secondo una procedura chiamata "Tris", prima di entrare in vigore.