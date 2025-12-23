Istruzione e ricerca, Anief firma il contratto aumenti e arretrati per 1,3 milioni di dipendenti

"Giornata importante con la firma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto istruzione, università e ricerca relativo al triennio 2022-2024" ha affermato Stefano Cavallini, segretario generale di Anief, ai microfoni di Teleborsa "Si tratta di un passaggio fondamentale perché: si parla, in media, di circa 150 euro lordi per i docenti e di circa 110 euro lordi per il personale ATA".Questo risultato è il primo di un percorso più ampio, che proseguirà con il prossimo anno; continua infatti Cavallini: "Tra gennaio e febbraio ci aspettiamo l'atto di indirizzo del Ministero all'ARAN per far. In quella sede dovremo affrontare numerose tematiche, specialmente per quanto riguarda la parte normativa, che erano rimaste sospese nel precedente contratto 2019-2021".All'interno degli obbiettivi del sindacato anche i buoni pasto e le scuole italiane all'estero, come ha concluso il segretario: "La nostra piattaforma è molto densa e pone al centro questioni prioritarie come l'per il personale della scuola e della sanità, oltre alla tutela delle scuole italiane all'estero. Chiediamo però con forza al Governo di stanziare ulteriori risorse perancora esistente tra ile gli aumenti concessi con questo nuovo contratto".