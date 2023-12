Elix Rental Housing Socimi II si è quotata su Euronext Access Paris

Elix Rental Housing Socimi II

(Teleborsa) -, società specializzata nell'acquisizione, ristrutturazione e commercializzazione di alloggi in affitto nel centro di Madrid e Barcellona, si è, asset manager globale focalizzato sugli investimenti nei mercati privati, ed, uno dei principali asset manager residenziali in Spagna, hanno lanciato Elix Rental Housing Socimi IIcon l'obiettivo di creare un portafoglio istituzionale di edifici residenziali in affitto.Il veicolo ha una capacità di investimento di circa 150 milioni di euro da impiegare nell'acquisto, ristrutturazione e locazione di edifici residenziali principalmente nel centro di Madrid, con una forte attenzione al miglioramento della sostenibilità.La quotazione di Elix Rental Housing Socimi II su Euronext Access Paris si è conclusa mediante l'ammissione alle negoziazioni delle sue 378.803 azioni ordinarie, attraverso la procedura di. Il prezzo di riferimento è stato fissato in 20 euro per azione. Nel giorno della quotazione la capitalizzazione era pari a circa 7,58 milioni di euro.