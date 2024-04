Planisware scatta al rialzo al debutto su Euronext Paris

Planisware

Euronext

(Teleborsa) -, fornitore di servizi SaaS B2B nel settore della Project Economy, si è. Fondata in Francia nel 1996, Planisware si è affermata come leader nel campo dei software di project management, fornendo oggi soluzioni di nuova generazione basate su cloud, servendo circa 545 clienti in oltre 30 paesi in Europa, Nord America e Asia. Planisware consente alle organizzazioni di pianificare, ottimizzare e gestire i propri progetti e portafogli di progetti, promuovendo al tempo stesso la collaborazione tra team interfunzionali, accelerando così il completamento dei programmi nei tempi e nei limiti del budget, il rilascio di prodotti e servizi e l'allineamento del flusso di valore.Planisware è stata quotata mediante l'ammissione alle negoziazioni delle 69.391.000 azioni ordinarie. L'operazione è stata effettuata mediante un'tramite collocamento privato ad investitori istituzionali nazionali ed esteri per un importo pari a circa 241 milioni di euro, potenzialmente incrementabile a 278 milioni di euro con l'integrale esercizio dell'opzione di over-allotment. Ildi ammissione è stato fissato in 16 euro per azione, per unapari a circa 1,1 miliardi di euro.Le azioni sono subito balzate in Borsa, mostrando unper azione.Con la quotazione odierna anche Planiswaredi. Il segmento Euronext Tech Leaders comprende 119 aziende tecnologiche quotate su Euronext che sono leader nel loro campo di attività o che dimostrano una traiettoria di crescita molto forte."Il successo dell'IPO di Planisware conferma l'importanza della nostra strategia e premia l'impegno dei nostri team sin dalla nostra creazione nel 1996 - ha commentato, co-fondatore e presidente di Planisware - Soprattutto, segna l'inizio di una nuova pagina nella storia di Planisware. Desidero ringraziare il nostro storico azionista, che è stato al nostro fianco fin dall'inizio, e che ha svolto appieno il suo ruolo di azionista impegnato nella prima fase del nostro sviluppo".