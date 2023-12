Simest, Salzano: "Puntiamo a colmare divario tecnologico PMI"

(Teleborsa) - "svolge un ruolo cruciale nel, sostenendo l’innovazione e la digitalizzazione, in particolare delle PMI italiane". E' quanto affermato da l Presidente di SIMEST,, in un editoriale pubblicato oggi sulla rivista Longitude."Uno dei principalidel nuovo Piano Strategico da 18,5 miliardi di euro della società - aggiunge - è proprio questo:delle imprese italiane favorendone la”."In un mondo in cui le complessità geopolitiche modellano il panorama internazionale, SIMEST - grazie allo stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e alla sinergia con Cassa Depositi e Prestiti -. Si tratta di un’azione resa possibile dall’impegno di tutte le principali istituzioni del Sistema Paese per fornire alle imprese le soluzioni più efficaci per prosperare nel mercato globale", conclude Salzano.