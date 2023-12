Alaska Air annuncia acquisto Hawaiian Holdng per 1,9 miliardi dollari

Alaska Air,

Hawaiian Holdings,

(Teleborsa) -compagnia aerea quotata al Nyse, ha accettato di acquistarecasa madre della compagnia di volo Hawaiian Airlines, per 1,9 miliardi di dollari, entro i prossimi 12-18 mesi.Il valore dell'acquisizione, pari a 18 dollari per azione, supera largamente il valore del titolo quotato al Nasdaq, che si riallinea al corrispettivo offerto, registrando un rialzo del 180%. Alaska Air invece cede al Nyse il 13% circa, penalizzata da un'acquisizione giudicata un po' onerosa.Più in dettaglio, Alaska Air pagherà 1 miliardo di dollari per le azioni acquistate e si accollerà 8900 milioni dio debito, per un totale di 1,9 miliardi-.La compagnia nata dalla fusione delle due compagnie aeree sarà guidata dal Ceo di Alaska Air, Ben Minicucci. La transazione dovrebbe favorire sinergie, attraverso risparmi per 235 milioni, ed accrescere gli utili del nuovo gruppo.