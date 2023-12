Freni (MEF): conto che entro fine anno il ddl Capitali vedrà la luce

(Teleborsa) - "Il mercato dei capitali soffre, però noie c'è una delega al governo per riassestare completamente il testo unico della finanza, quindi il mercato dei capitali soffre, ma il governo ha intercettato questa sofferenza sin dal Libro Verde che abbiamo fatto un paio di anni fa e a questa sofferenza noi contiamo di porre rimedio definitivo, se non definitivo quanto meno strutturale, dando al mercato dei capitali l'assetto che il mercato dei capitali ci chiede". Lo ha detto, Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), a margine della presentazione del "Manifesto per lo sviluppo dei Mercati dei Capitali in Italia" presso Palazzo Mezzanotte.Riguardo all'assetto, Freni ha detto che serve "un mercato più flessibile, un mercato al passo con gli altri mercati europei e un mercato che smetta di soffrire del nanismo strutturale di cui soffre il mercato dei capitali italiano - in generale anche quello europeo però quello italiano in particolare - un mercato che sganci le imprese dal bancocentrismo tipico del mercato italiano, perché il mercato italiano delle imprese è un mercato bancocentrico, ma perché il mercato dei capitali è sempre stato abbastanza fragile."."È un rafforzamento che passa anche per i voti multipli, come pure sono stati inseriti, è un rafforzamento che passa per regole di governance più snelle, per controlli non meno effettivi ma certamente più efficaci e più veloci, cioè è un insieme di cose", ha continuato, sottolineando che "che consentirà al mercato di capitali di avere quel respiro europeo che perlomeno fino ad oggi è mancato".Il Manifesto chiama in causa anche, che negli ultimi anni ha fatto proposte molto efficaci a veicolare risorse al mondo delle imprese non quotate e nel venture capital, e ritiene che i temi siano maturi per un"CDP può lavorare come sta continuando a fare dal lato dell'equity, può migliorare questo approccio, può certamente continuare a implementare il suo supporto alle imprese e può continuare a farlo, come ha ben fatto sino ad oggi, anche- ha detto Freni - Noi in Italia non abbiamo un solo mercato, almeno più mercati regolamentati, e abbiamo l'idea di, che non vuol dire un unico mercato ma regole flessibili, veloci".