Intred conferisce incarico Dg a Federico Protto

Intred

(Teleborsa) -operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan. ha sottoscritto in data odierna un accordo vincolante avente ad oggettoin prima istanza e successivamente anche in qualità diL’Accordo prevede che Federico Protto venga nominato quale Direttore Generale con efficacia a far data dal 11 dicembre 2023 e successivamente nominato quale Amministratore Delegato.DM Holding S.r.l., socio di maggioranza della Società, ha assunto l’impegno nell’ambito dell’Accordo a votare favorevolmente con riferimento alla nomina di Federico Protto quale Amministratore della Società in occasione dell’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, che dovrà inter alia deliberare in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ed ad indicare Federico Protto quale candidato alla carica di Amministratore Delegato