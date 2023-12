Alfonsino, 80% degli ordini ora gestito tramite nuovo marketplace Rushers

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha comunicato il "" delproprietaria (Rushers) come business model complementare all'attuale modello.Al 30 novembre 2023, il nuovo marketplace dedicato alle consegne ha gestito in maniera efficace una percentuale degli ordini di Alfonsino pari a circa il 34%. A fronte di ciò, a partire, la piattaforma ha, operando su 22 dei centri in cui la società è attiva."Il percorso di integrazione del nuovo modello di business prosegue nel migliore dei modi e i risultati di gestione ottenuti dal marketplace al 30 novembre 2023 sono la comprova di un progetto funzionale alle nostre esigenze di efficientamento strutturale, perfettamente in linea con gli obiettivi aziendali in vista della piena sostenibilità - ha commentato il- Una volta raggiunta l'autonomia gestionale della piattaforma, che con questo secondo passaggio si avvicina sempre di più,, nella prospettiva di renderla il benchmark di riferimento a livello di settore".