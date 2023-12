Cina, PMI Caixin servizi novembre sale a 51,5 punti

(Teleborsa) - Accelera il settore dei servizi in. Ilelaborato da Caixin/S&P Global è infatti salito a quota2023 dai 50,4 precedenti. Il valore rimane sopra la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell'attività, e risulta anche superiore ai 50,7 punti attesi dagli analisti.Unito ai dati del PMI manifatturiero, diffusi la scorsa settimana, ilè cresciuto a quota 51,6 dai 50,4 punti del mese precedente."L'indice Caixin China General Services Business Activity ha registrato 51,5 punti a novembre, in aumento di 1,1 punti rispetto al mese precedente - ha commentato Wang Zhe, economista senior presso Caixin Insight Group - L'indicatore è rimasto, indicando un miglioramento sostenuto nel settore dei servizi"., mentre il mercato continuava a risanarsi - ha aggiunto - Gli indicatori relativi all'attività commerciale e al totale dei nuovi ordini sono stati superiori a 50 per l'undicesimo mese consecutivo e hanno raggiunto i massimi di tre mesi. Tuttavia, alcune aziende intervistate hanno riferito che il miglioramento del mercato è stato leggermente più debole del previsto".