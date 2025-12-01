Milano
Lunedì 1 Dicembre 2025, ore 12.17
Giappone, PMI manifatturiero in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
01 dicembre 2025 - 07.00
Giappone,
PMI manifatturiero in novembre pari a 48,7 punti
, in aumento rispetto al precedente 48,2 punti (la previsione era 48,8 punti).
(Foto: Walkerssk / Pixabay)
Condividi
