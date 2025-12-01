Milano 12:00
Giappone, PMI manifatturiero in novembre

Giappone, PMI manifatturiero in novembre
Giappone, PMI manifatturiero in novembre pari a 48,7 punti, in aumento rispetto al precedente 48,2 punti (la previsione era 48,8 punti).

