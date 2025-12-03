Milano
Mercoledì 3 Dicembre 2025, ore 12.27
Home Page
/
Notizie
PMI composito Unione Europea in novembre
PMI composito Unione Europea in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
03 dicembre 2025 - 10.05
Unione Europea,
PMI composito in novembre pari a 52,8 punti
, in aumento rispetto al precedente 52,5 punti (la previsione era 52,4 punti).
(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
