Milano 12:10
43.607 +0,58%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 12:10
9.683 -0,20%
Francoforte 12:10
23.735 +0,10%

PMI composito Unione Europea in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PMI composito Unione Europea in novembre
Unione Europea, PMI composito in novembre pari a 52,8 punti, in aumento rispetto al precedente 52,5 punti (la previsione era 52,4 punti).

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
Condividi
```