Eurozona, indici PMI: occupazione si riduce per calo continuo dell'attività economica

(Teleborsa) - A metà del quarto trimestre, la, con forti riduzioni dei nuovi ordini e delle commesse in giacenza. Con l'indebolimento della domanda, il, registrando il primo calo dei posti di lavoro da gennaio 2021. La fiducia, anche se in lieve rialzo, è rimasta debole rispetto alla media storica, e le pressioni inflazionistiche si sono intensificate. È quanto emerge dai dati PMI della consuetaIl PMI della Produzionedell'Eurozona si è assestato a 47,6 punti a novembre (ottobre 46,5), valore massimo in 4 mesi, mentre l'indice PMI dell'dell'Eurozona a 48,7 punti (ottobre 47,8), valore massimo in 2 mesi.Per quanto riguarda le economie più importanti dell'Area Euro, l'vede salire il PMI composito a 48,1 punti da 47 dopo che il PMI dei servizi è migliorato a quota 49,5 da 47,7 (era atteso a 48,2). In, il PMI composito è stabile a 44,6 punti e quello del terziario sale a 45,4 da 45,2 (contro attese per 45,3). Lavede salire il PMI composito a 47,8 punti da 45,9 ed il PMI servizi a 49,6 da 48,2 (sopra il consensus). Infine, lavede un calo del PMI servizi a 51 punti da 51,1 e rispetto ad attese per 51,5."A novembre, il settore terziario continua a contrarsi - ha commentato, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank - Il modesto miglioramento dell'indice dell’attività non fornisce molto ottimismo su una rapida e immediata ripresa. Le cupe prospettive vengono inoltre alimentate dal quinto mese consecutivo di declino dei nuovi ordini, anche se a novembre il tasso è stato leggermente più debole. Le, restando nettamente inferiori alla media di lungo termine e registrando un leggero peggioramento. Dalle nostre previsioni a brevissimo termine sul PIL, basate sugli ultimi indicatori PMI, la possibilità che vediamo per questo quarto trimestre è un calo del PIL. Se due trimestri consecutivi di crescita negativa indicano una recessione, al momento ci troviamo sul ciglio".