Iren, convenzione con Satispay per commissioni ridotte a clienti

Iren

(Teleborsa) -, multiservizi quotata su Euronext Milan, ha siglato una, fintech italiana attiva nel settore dei pagamenti, perl'uso della piattaforma per il pagamento delle bollette a commissioni ridotte. L'accordo rappresenta "un ulteriore passo verso la digitalizzazione e la sicurezza dei pagamenti", si legge in una nota.La convenzione mette a disposizione dei clienti destinatari delle bollette unaper il pagamento degli avvisi PagoPA di IREN tramite Satispay."Con questo accordo facciamo un ulteriore passo verso la piena digitalizzazione delle modalità di pagamento - dichiara, AD di Iren Mercato - Siamo soddisfatti della collaborazione con Satispay che peraltro consente di ampliare la nostra offerta di canali di pagamento a condizioni particolarmente favorevoli per i nostri clienti".