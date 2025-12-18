Iren Mercato, Paolo Robutti designato come amministratore delegato

Iren

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, multiservizi quotata su Euronext Milan, ha(già deputy della medesima). La nomina è arrivata a conclusione del processo volto all'avvicendamento nel ruolo di Amministratore Delegato di Iren Mercato (attualmente ricoperto da Gianluca Bufo - amministratore delegato e direttore generale di Iren).Nei prossimi giorni, gli organi competenti di Iren Mercato prenderanno atto delle dimissioni di Bufo e provvederanno con la relativa sostituzione sulla base della suddetta designazione. Il board di Iren Mercato sarà pertanto formato da: Luigino Montarsolo (presidente), Paolo Robutti (amministratore delegato) e Giulio Prando (consigliere).