Iren Mercato, Paolo Robutti designato come amministratore delegato

Energia, Finanza
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Iren, multiservizi quotata su Euronext Milan, ha designato in qualità di consigliere e amministratore delegato di Iren Mercato Paolo Robutti (già deputy della medesima). La nomina è arrivata a conclusione del processo volto all'avvicendamento nel ruolo di Amministratore Delegato di Iren Mercato (attualmente ricoperto da Gianluca Bufo - amministratore delegato e direttore generale di Iren).

Nei prossimi giorni, gli organi competenti di Iren Mercato prenderanno atto delle dimissioni di Bufo e provvederanno con la relativa sostituzione sulla base della suddetta designazione con efficacia dal 1 gennaio 2026. Il board di Iren Mercato sarà pertanto formato da: Luigino Montarsolo (presidente), Paolo Robutti (amministratore delegato) e Giulio Prando (consigliere).
