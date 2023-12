Itway acquista il 60% di Seacom per crescere nei Big Data

Itway

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, ha annunciato che laha sottoscritto un, ICT player fondato da Stefano Pampaloni, basato nel Tecnopolo di Navacchio (PI) con oltre 20 anni di esperienza nell'innovazione open source con significative competenze in ambito architetturale (Leading Open Source Architects) Big Data. Seacom è stata partner di 4Science in alcuni progetti importanti e vi sono "molte sinergie" tra le due società, si legge in una nota.Nel 2023 Seacom ha attese diper 5,3 milioni di euro e vanta unaltamente qualificato di 34 persone. In particolare, il business model Seacom integra due distinte business unit: i) i servizi di data management, log e data analysis e security (Business intelligence) con attesi nel 2023 circa 2,45 milioni di euro; e ii) la distribuzione a valore aggiunto di Zimbra, di cui è leader EMEA con attesi nel 2023 circa 2,85 milioni di euro. Zimbra è un software collaborativo (groupware) pensato per facilitare e rendere più efficace il lavoro cooperativo da parte di gruppi di persone in piena sicurezza informatica.È prevista laoggi in essere in Seacom, a favore di, che è a capo della Business Unit Cybersecurity Products VAD e Project Services oggi rappresentate in Grecia e Turchia; nel 2022 ha realizzato circa 41 milioni di euro."Siamo lieti di accogliere le persone altamente qualificate e l'organizzazione di Seacom nel Gruppo Itway - ha dichiaratodi Itway - L'ingresso di Top Manager come Stefano Pampaloni e Valentina Del Prete aggiungono sicuro valore al nostro Gruppo. Abbiamo l'obiettivo di valorizzare le competenze acquisite ed arricchire ulteriormente la nostra offerta in un'area di sviluppo strategico come quella del Big Data Management, con oltre 100 risorse umane specializzate a livello di Gruppo sull'intera filiera del Data Management software ed Infrastrutturale e Cyber security & Cyber resiliency.".Lepattuite con il socio di Seacom sono miste e prevedono sia una, sia unasubordinato al raggiungimento di predeterminate soglie di EBITDA 2023 e 2024. In contestualità all'esecuzione dell'operazione è anche attesa la sottoscrizione - nella logica del reinvestimento del socio fondatore di Seacom e, dunque, del pieno allineamento di interessi nel Piano industriale 4Science - di un aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile con esclusione del diritto di opzione per un importo complessivo di 450.000 euro (inclusivo di sovrapprezzo) mediante emissione di complessive 150.000 nuove azioni ordinarie di 4 Science prive del valore nominale, al prezzo di sottoscrizione di 3,00 euro (inclusivo di sovrapprezzo) per azione, riservato in sottoscrizione, Stefano Pampaloni, da liberarsi in denaro, anche mediante compensazione.