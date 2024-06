Buongiorno dalla Borsa 3 giugno 2024 - [video]

Dow Jones

A New York, chiude in deciso rialzo il(+1,51%), che raggiunge i 38.686,32 punti; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 18.536,65 punti.lievita dell'1,13% e archivia la seduta a 38.923 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un -0,01% e archivia gli scambi a 9.363,9 punti., che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,01%; buona performance per, che cresce dello 0,72%; bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,98%.Apprezzabile rialzo (+2,31%) a Milano per il comparto. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,27%.In Giappone, pubblicato il PMI manifatturiero, pari a 50,4 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI manifatturiero e dell'ISM manifatturiero. I mercati sono in attesa del PMI manifatturiero dell'Unione Europea, in previsione sempre stamattina.