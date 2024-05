Eventi e scadenze del 28 maggio 2024

Lunedì 27/05/2024

Martedì 28/05/2024

Alfonsino

Allcore

Arras Group

Casta Diva Group

Eligo

Estrima

Go Internet

ITway

Nintendo Co., Ltd

Pirelli

Sciuker Frames

Softlab

Solid World Group

Trendevice

(Teleborsa) -- Bruxelles - Il Consiglio sarà presieduto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell. I ministri discuteranno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, della situazione in Medio Oriente e di temi di attualità- Oltre 700 esperti provenienti da 5 continenti e 75 nazioni si riuniranno a Buttrio (Udine) per la quinta edizione del Danieli InnovAction Meeting, un evento di rilevanza mondiale che mira a disegnare il futuro della siderurgia e della produzione dei metalli10:00 -- Bruxelles - Il Consiglio dell'EEA discuterà il funzionamento generale dell'Accordo EEA e terrà un dibattito orientativo su 'Il ruolo della transizione verde nella competitività dell'Europa: sfide e opportunità'10:00 -- Sondaggio aspettative inflazione dei consumatori - Aprile 202410:30 -- Palazzo Montecitorio - Cerimonia commemorativa del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, alla presenza del Presidente Mattarella10:30 -- Brescia - Il Presidente Mattarella sarà alla Commemorazione del 50° anniversario della strage di Piazza della Loggia11:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa all'inaugurazione del centro sportivo a Caivano11:00 -- Palazzo Montecitorio - Relazione annuale 2024 dell'Organo di vigilanza sulla parità di accesso alla rete Tim. Illustra la Relazione il presidente dell'Organo, Martusciello. Intervengono la presidente Figari e l'AD Labriola di TIM e il sottosegretario Freni. Conclude il presidente di AGCOM, Lasorella12:00 -- La Commissione Attività produttive della Camera svolge l'audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM, Roberto Rustichelli, sulle criticità del passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia elettrica14:30 -- Confindustria Catania - Undicesima tappa a Catania dell'evento organizzato da Anitec-Assioform e Piccola Industria Confindustria. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Baroni, Vice Presidente Confindustria e Presidente P.I. di Confindustria16:30 -- Milano - Evento annuale dedicato al mercato dei capitali, con la presentazione della ricerca "Lo stato dell'arte degli investimenti nelle società quotate in Italia: evoluzione o involuzione? Quali prospettive future?". Tra gli interventi, il Rettore dell'Università Bocconi, l'AD di EQUITA, la Presidente di Assonime e di ANIMA Holding, la Presidente di Poste Italiane, il Sottosegretario Freni, l'AD di Borsa Italiana e i Presidenti di Università Bocconi e EQUITA- Asta BTP Short - BTP€i- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio