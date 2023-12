Relatech, Intermonte abbassa target price e conferma Buy

Intermonte

Relatech

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 4,40 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della digital transformation delle imprese, confermando lasul titolo a "". La revisione è arrivata dopo che la società ha comunicato alcuni dati sui primi nove mesi del 2023 Il broker haper tenere conto di una, sebbene ancora in forte aumento su base annua (+47% su base annua), e di, che portano a un margine EBITDA del 16,4%, in calo dal 18,8%. Per quanto riguarda il 23/24, ha aumentato leggermente la crescita del fatturato grazie ad un'offerta di prodotti sempre più integrata, ma dato il punto di partenza più basso, ciò si traduce in un taglio dei ricavi del 6% circa.Gli analisti prevedono ancora un significativo miglioramento della redditività nei prossimi due anni, poiché la società dovrebbe iniziare acompletate nel 2022 e negli anni precedenti, quindi si aspettano che Relatech possa tornare al di sopra del margine del 20% entro il 2025. Infine, hanno tagliato inel stime a zero (da 2 milioni all'anno) in quanto nel corso dell'anno non sono state perfezionate acquisizioni e poiché non è stato ancora approvato alcun piano di stock grant."Riaffermiamo la nostra visione positiva sul titolo - si legge nella ricerca - poiché riteniamo che Relatech sia. Il nostro investment case è sostenuto da: i) esposizione a un mercato che intraprende una traiettoria strutturale ascendente; ii) la possibilità di ottenere sinergie significative con le imprese recentemente acquisite; 3) il fatto che Relatech abbia ancora margine finanziario per perseguire ulteriori operazioni di M&A accrescitive che potrebbero ampliare la base clienti e completare l'offerta di prodotti.