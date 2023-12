Trawell Co, Intesa: slancio e capacità vertici dovrebbero sostenere prezzo azioni

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Gli analisti diritengono che gliaziendale di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, siano "".Lo si legge in una nota che segue due notizie. In primis, Trawell ha pubblicato ilpubblicato il 17 ottobre e il precedente aggiornamento di piano pubblicato il 3 aprile, riclassificando i dati dell'aggiornamento di aprile includendo l'impatto IFRS 16 (che non era stato considerato nella versione precedente). Inoltre, viene segnalato cheha pubblicato il suo2023, che ha mostrato un aumento del +11,7% a/a nel traffico passeggeri, e ciò ha portato i volumi ad appena -1,7% al di sotto dei livelli pre-pandemia (ottobre 2019)."Ile ladi cogliere l'eccellente andamento del mercato dovrebbero sostenere il prezzo delle azioni", sostiene il broker.Intanto, è discreta la performance di, che, in lieve. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,953 e successiva a 9,03. Supporto a 8,873.