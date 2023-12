BdM Banca e SIMEST insieme per l'internazionalizzazione delle imprese del Sud

(Teleborsa) -(ex Popolare di Bari), oggi parte del, ha siglato un accordo di, società delper l’internazionalizzazione delle imprese.La collaborazione è finalizzata alla concessione di finanziamenti agevolati, erogati tramite il Fper conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,delle imprese.La misura consente alle imprese desiderose di operare sui mercati esteri di ottenerecui può affiancarsidestinati anche al finanziamento di nuovi investimenti in transizione ecologica, digitalizzazione e rafforzamento patrimoniale, all’apertura di sedi all’estero, allo sviluppo dell’e-commerce, alla partecipazione a fiere internazionali e all’inserimento di un Temporary Manager.Le aziende potrannofinanziari agevolati di SIMESTche, in aggiunta alla presentazione della domanda e alla gestione delle fasi successive all’ammissione per conto del beneficiario, potràa quello erogato direttamente da SIMEST, rafforzando il suo impegno per lo sviluppo e l’internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno.“Con questa partnership continua e si consolida l’impegno di BdM Banca nella promozione dello sviluppo, anche sui mercati esteri, delle aziende del Mezzogiorno", commenta, Amministratore Delegato di BdM Banca , aggiungendo "un’occasione, questa, per essere attori chiave di un significativo processo di internazionalizzazione e crescita delle piccole e medie imprese del territorio".