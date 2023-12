Campbell Soup conferma guidance dopo risultati primo trimestre

Campbell Soup

(Teleborsa) -, storica azienda conserviera statunitense famosa per le sue zuppe, ha registratopari a 2,5 miliardi di dollari neldel 2024 (terminato il 29 ottobre 2023), in calo del 2% su base annua o dell'1% su base organica (a seguito di un aumento del 15% nell'anno precedente che rifletteva i prezzi guidati dall'inflazione a due cifre e la ripresa della catena di fornitura). L'è stato di 358 milioni di dollari (-18%), mentre l'EBIT rettificato è stato di 407 milioni di dollari (-9%). L'è stato di 0,78 dollari (-21%), mentre l'EPS rettificato è stato di 0,91 dollari (-11%)."I risultati del primo trimestre sono stati in linea con le nostre aspettative, poiché continuiamo a navigare in modo efficace nell'attuale panorama dei consumatori, rispettando tassi di crescita del 15% rispetto a un anno fa - ha affermato il- Siamo partiti con un inizio incoraggiante per le nostre importanti festività natalizie e prevediamo di dare slancio al bilancio dell'anno fiscale grazie a un'esecuzione disciplinata, a un'innovazione intensificata e alla rilevanza complessiva dei nostri marchi in questo contesto attuale"."Di conseguenza - ha aggiunto - siamo fiduciosi nelper l'intero anno. Infine, rimaniamo entusiasti di aggiungere il portafoglio di Sovos Brands e prevediamo di chiudere la transazione nell'anno solare 2024".