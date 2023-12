Eventi e scadenze del 6 dicembre 2023

Giovedì 30/11/2023

Mercoledì 06/12/2023

(Teleborsa) -- La 28a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, si svolge a Dubai. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale e sul raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi- San Marino - Visita di Stato Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella Repubblica di San Marino- Rapporto sulla stabilità finanziaria09:30 -- Camera dei deputati - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, alla conferenza "A che ci serve l’Italia" in occasione del trentesimo anniversario della rivista di geopolitica Limes10:00 -- Conferenza stampa online per la presentazione del MED & Italian Energy Report 2023 - Geopolitica dell'Energia nel Mediterraneo tra crisi internazionali e nuove commodity energetiche10:30 -- Napoli - Durante questa tappa si può incontrare tutta la squadra SACE e conoscere i numeri, le sfide e le opportunità dell'export della Campania nella ricerca "Piccole, medie e più competitive: le PMI italiane alla prova dell'export tra transizione sostenibile e digitale" a cura dell'ufficio studi SACE11:00 -- Montecitorio - Le commissioni riunite Bilancio di Senato e Camera svolgono l’audizione del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nell’ambito dell’esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale11:30 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra una delegazione della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro13:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola14:30 -- Nasce l'Associazione Italiana Content & Digital Creators, la prima associazione che rappresenta la categoria degli influencer, dei talent e dei creativi digitali. L'evento “C come economy – Il content creator: un futuro già presente” sarà l'occasione per annunciare la nascita del primo Osservatorio di settore. Interverranno, tra gli altri, il ministro Salvini e i ministri Tajani e Urso (in attesa di conferma) e i DG ISTAT e INAPP14:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, svolge l'audizione del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio16:15 -- In Aula, informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulle iniziative del Ministero della Difesa in merito alla crisi in Medio Oriente, con particolare riferimento alla presenza di assetti navali nella zona e all'invio di aiuti umanitari16:30 -- Per la celebrazione dei 145 anni de Il Messaggero, si accenderà l'animazione, progettata da Enel X, che proietterà sulla facciata della sede di via del Tritone del Messaggero, le pagine storiche del quotidiano che hanno raccontato i momenti più importanti dell'Italia e del mondo dell'ultimo secolo e mezzo18:30 -- The Dome, Campus Luiss, Roma - Presentazione in anteprima del nuovo libro scritto da Andrea Prencipe e Massimo Sideri "Il visconte cibernetico. Italo Calvino e il sogno dell’intelligenza artificiale". Tra i partecipanti, il Presidente Luiss, il Presidente Luiss School of Law, il Presidente CNR e il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare- Comunicazione BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo