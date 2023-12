eVISO, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

eVISO

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha alzato il(aper azione da 3,9 euro) e confermato il) su, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha siglato un contratto con il Consorzio Imperia Energia per la fornitura di energia e relativi servizi, per un plafond di 52 GWh, equivalente ad un fatturato stimato pari a circa 12 milioni di euro.Gli analisti evidenziano che questo, in un contesto di crescita stimolato anche dall'imminente fine del mercato tutelato."Ilandrà a vantaggio di tutti gli operatori, compreso eVISO, che erano attivi solo nel mercato libero - si legge nella ricerca - eVISO beneficerà anche dei vantaggi ottenuti dai clienti reseller che con lui collaborano, particolarmente attivi nel segmento domestico diretto a basso consumo".