Palladio Holding acquista la maggioranza di Eagleprojects

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni indipendente e tra le realtà più attive del private equity in Italia, ha sottoscritto un accordo per acquisire unanel capitale di. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo.La società target, con sede a Perugia, fornisceche vanno dalla progettazione, alla direzione lavori e allo sviluppo di software ad hoc destinati ai settori delle reti quali le telecomunicazioni, il sistema idrico integrato, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica, e le smart city. Ad oggi, è uno dei principali player in Italia nelle attività die nei servizi die rappresenta un partner di riferimento per i principali operatori del mercato.La partnership - si legge in una nota - è finalizzata a dotare la società di adeguate risorse e competenze complementari al fine di favorirne la crescita sia in Italia che nei mercati internazionali ad elevato potenziale. Il piano di sviluppo punta su una crescita anche percon l'obiettivo di realizzare acquisizioni sinergiche e mirate volte all'ampliamento delle competenze e ad una più rapida penetrazione di(idrico, energia elettrica, smart road, rete ferroviaria, ecc.) o incon significative prospettive di crescita. L'azienda prevede di chiudere il 2023 con un fatturato di circa 40 milioni di euro."Riteniamo che Eagleprojects rappresentie siamo quindi entusiasti di affiancarci al management della società, che fino ad oggi ha fatto un eccellente percorso di crescita mettendo a disposizione le nostre risorse, competenze e network internazionale per supportare l'azienda in nuova fase di sviluppo", hanno commentato Nicola Iorio e Otello Cavaliere, rispettivamente Managing Partner e Partner di Palladio."L'ingresso di Palladio nella compagine azionaria consentirà alla società di continuare il percorso di crescita che, a sei anni dalla sua nascita, l'ha portata ad affermarsi come leader nello sviluppo software e nella progettazione delle infrastrutture, in particolare delle reti di nuova generazione in fibra ottica", hanno dichiarato idi Eagleprojects Antonio Caroppo, Umberto De Julio ed Egisto Edera.