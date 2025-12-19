Milano 13:28
Economia
Del Vecchio tratta in esclusiva per la maggioranza di QN dopo ingresso ne Il Giornale
(Teleborsa) - LMDV Capital, family di Leonardo Maria Del Vecchio, ha sottoscritto un'offerta esclusiva per acquistare la maggioranza del gruppo Quotidiano Nazionale, che edita Il Giorno, La Nazione e il Resto del Carlino. Si tratta dei tre quotidiani controllati da Andrea Riffeser Monti, che è anche presidente della Fieg, la Federazione italiana editori di giornali. Lo scrivono diversi quotidiani e agenzie di stampa, citando fonti finanziarie.

Nella nota diffusa questa mattina sulla sottoscrizione dell'accordo per entrare nell'azionariato de Il Giornale con il 30%, LMDV diceva di aver ottenuto una esclusiva per una quota di maggioranza di un "gruppo editoriale italiano attivo su quotidiani e piattaforme digitali a diffusione nazionale e locale", senza citare il nome.

Quotidiano Nazionale e Il Giornale rappresenterebbero, secondo LMDV, le prime due iniziative del polo editoriale italiano che Leonardo Maria Del Vecchio intende sviluppare come base del proprio futuro piano industriale nei media.

A inizio dicembre Del Vecchio aveva annunciato di essersi mosso anche per il gruppo Gedi (La Repubblica, La Stampa, radio e altri media) per il quale Exor è invece in trattative esclusive con l'armatore greco Theodore Kyriakou.
