Del Vecchio tratta in esclusiva per la maggioranza di QN dopo ingresso ne Il Giornale

(Teleborsa) - LMDV Capital
, family di Leonardo Maria Del Vecchio, ha sottoscritto un'offerta esclusiva per acquistare la maggioranza del gruppo Quotidiano Nazionale
, che edita Il Giorno, La Nazione e il Resto del Carlino. Si tratta dei tre quotidiani controllati da Andrea Riffeser Monti, che è anche presidente della Fieg, la Federazione italiana editori di giornali. Lo scrivono diversi quotidiani e agenzie di stampa, citando fonti finanziarie.
Nella nota diffusa questa mattina
sulla sottoscrizione dell'accordo per entrare nell'azionariato de Il Giornale con il 30%
, LMDV diceva di aver ottenuto una esclusiva per una quota di maggioranza di un "gruppo editoriale italiano attivo su quotidiani e piattaforme digitali a diffusione nazionale e locale", senza citare il nome.
Quotidiano Nazionale e Il Giornale rappresenterebbero, secondo LMDV, le prime due iniziative del polo editoriale italiano
che Leonardo Maria Del Vecchio intende sviluppare come base del proprio futuro piano industriale nei media.
A inizio dicembre Del Vecchio aveva annunciato di essersi mosso anche per il gruppo Gedi
(La Repubblica, La Stampa, radio e altri media) per il quale Exor è invece in trattative esclusive con l'armatore greco Theodore Kyriakou.