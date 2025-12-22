Milano 17:35
CIR prosegue il buyback e acquista oltre 340.000 azioni

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - CIR, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 15 al 19 dicembre 2025, complessivamente 340.000 azioni al prezzo unitario medio di 0,7083 euro, per un controvalore pari a 240.836,00 euro.

Al 22 dicembre, CIR possiede un totale di 52.516.150 azioni proprie, pari al 5,73% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.

A Milano, oggi, controllato progresso per la Holding finanziaria, che chiude in salita dello 0,72%.






