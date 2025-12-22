CIR prosegue il buyback e acquista oltre 340.000 azioni

(Teleborsa) - CIR
, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 15 al 19 dicembre 2025, complessivamente 340.000 azioni
al prezzo unitario medio di 0,7083 euro, per un controvalore
pari a 240.836,00 euro
.
Al 22 dicembre, CIR possiede un totale di 52.516.150 azioni proprie, pari al 5,73% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.
A Milano, oggi, controllato progresso per la Holding finanziaria
, che chiude in salita dello 0,72%.