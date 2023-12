TUI valuta delisting da Londra per entrare in indici tedeschi

TUI

(Teleborsa) -, colosso tedesco del turismo, ha detto di essere stata recentemente contattata da alcuni azionisti per, e se la semplificazione delle strutture di quotazione e l'inclusione nell'MDAX sarebbero vantaggiose.Ciò avviene in un contesto in cui, nel periodo successivo al completamento della fusione con TUI Travel e soprattutto negli ultimi quattro anni, la proprietà delle azioni di TUI e la liquidità si sono evolute in modo significativo con unaAlla luce delle opinioni espresse dagli azionisti e di eventuali ulteriori feedback da parte degli azionisti, il Comitato esecutivo sta attualmente valutando se une una cancellazione dalla Borsa di Londra sarebbe nel migliore interesse di azionisti.Sebbene non sia stata presa alcuna decisione, il Comitato esecutivo sta attualmente valutando la possibilità di includere la risoluzione sul delisting del Regno Unito all'ordine del giorno dell'. Secondo le regole di quotazione del Regno Unito, il delisting richiederà l'approvazione da parte degli azionisti di una risoluzione con almeno il 75% dei voti espressi.