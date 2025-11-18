Francoforte: seduta molto difficile per TUI

(Teleborsa) - Pressione su TUI
, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,84%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di TUI
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di TUI
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7,419 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7,273. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7,565.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)