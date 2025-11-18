Milano 13:26
Francoforte: seduta molto difficile per TUI

(Teleborsa) - Pressione su TUI, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,84%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di TUI più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di TUI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7,419 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7,273. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7,565.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
