IWB, Banca Akros conferma target price e Buy

(Teleborsa) - Banca Akros ha confermato(aper azione) e(Buy) sul titolo(IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, dopo che gli analisti hanno avuto un incontro "interessante e rassicurante" con azienda e investitori mercoledì scorso.Durante l'incontro non sono state divulgate novità o dettagli importanti, ma la società ha confermato che grazie agliimplementati nel secondo semestre 2023 dovrebbelo scorso anno e mantenere la guidance di EBITDA di 40-44 milioni di euro prevista per l'anno o circa 23-27 milioni di euro impliciti per il secondo semestre.Per quanto riguarda il, sebbene sia troppo presto per rilasciare una guidance adeguata, sinell'approvvigionamento di materie prime, energia, materiali di imballaggio e soprattutto vetro. Ciò dovrebbe consentire un certo calo dei prezzi retail, che a sua volta dovrebbe aiutare le vendite continuando allo stesso tempo un percorso di recupero dei margini."Lenonostante i chiari segnali che il picco dell'inflazione è ormai alle spalle e che ora si profilano percorsi di crescita più normali", si legge nella ricerca.