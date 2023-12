AcomeA SGR, Fabio Caldato entra come Portfolio Manager

(Teleborsa) -, società di investimento italiana caratterizzata da un approccio value contrarian, ha annunciato l'comedel fondo Acomea Strategia Dinamica Globale.Caldatodove ha ricoperto il ruolo di responsabile degli investimenti. In precedenza, è stato per sette anni development manager di Albemarle Asset Management a Londra. Nel corso della sua carriera, ha maturato esperienza anche come trader in derivati, operando con il broker Euroforex."Entro in AcomeA con un bagaglio ventennale e con la, dove potrò mettere a sistema le mie competenze in ambito azionario e obbligazionario - ha detto Caldato - Le sfide che il mercato ci sta ponendo sono, dall'altro lato, una opportunità molto interessante per chi, come noi, fa gestione attiva con un approccio contrarian".