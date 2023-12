Credem e Admo, insieme per sensibilizzare alla donazione del midollo osseo

(Teleborsa) - Con il trapianto di midollo osseo è possibile combattere le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue.prosegue il percorso di sensibilizzazione sul tema della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche attraverso unaDal 2019 ad oggi, infatti, circa 100 persone del Gruppo hanno avuto la possibilità di svolgere una giornata di volontariato retribuita presso l'associazione, collaborando alla creazione e attuazione di iniziative di raccolta fondi, all'ideazione di nuove iniziative e alla diffusione della cultura della donazione. Tale iniziativa rientra nel, che prevede attività di volontariato svolte dai dipendenti della banca presso un network di associazioni su tutto il territorio nazionale e che nel 2023 ha visto la partecipazione di oltre 600 colleghi e 35 associazioni.Inoltre, per consolidare la collaborazione con ADMO, lo scorso 29 novembre l'istituto ha organizzato uninsieme all'associazione con l'obiettivo di informare sul tema della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche e favorire la diffusione della conoscenza su questi temi. In particolare, all'evento on-line sono intervenutipresidente di ADMO Alto Adige, membro della giunta nazionale e referente attività con scuole e università edirettore sanitario associativo. Inoltre, alcuni donatori hanno condiviso la loro testimonianza diretta."L'azienda guarda sempre più al contesto che la circonda – spiega–. Un giorno per gli altri ci consente di attivare legami e collaborazioni con tante realtà associative e di promozione sociale, ADMO è una di queste. Vista l'importante causa ci è sembrato giusto supportare la loro mission con questo webinar informativo su un tema che tocca la sensibilità di tante persone anche all'interno dell'azienda"., come la leucemia, necessitando quasi sempre di un trapianto di midollo osseo. Tuttavia, larende cruciale l'operato dell'ADMO. L'impegno dell'associazione si concentra sulla creazione di una vasta rete di donatori per colmare la disparità tra la domanda di trapianti e la disponibilità di donatori compatibili, contribuendo così a garantire un futuro migliore per i pazienti affetti da queste gravi patologie.In linea con il nuovo purpose di creare valore e benessere sostenibile per la collettività, Credem con queste attività – spiega la banca in una nota – ha l'obiettivo di aumentare il grado di consapevolezza delle persone su questi temi e favorire l'aumento del numero dei donatori per avere un impatto concreto nella società.