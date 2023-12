CAREL, Mediobanca riprende copertura con Neutral e TP a 25,4 euro

Mediobanca

CAREL Industries

(Teleborsa) -ha ripreso la copertura sul titolo, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, condiper azione e".La società ha finalizzato il 6 dicembre il suocon l'obiettivo di mantenere una struttura di capitale flessibile dopo l'acquisizione di Kiona. Le due principali priorità identificate ora dagli analisti sono: l'integrazione delle soluzioni Kiona in Carel con il segmento della refrigerazione visto come un rapido contributore in termini di sinergie; un riavvio della strategia di M&A con il Nord America come obiettivo chiave per nuovi prodotti, percorsi di mercato e capitale umano con competenze software e digitali.Il cambiamento principale nelle stime di Mediobanca è legato alla temporanea, essendo laun mercato chiave per il gruppo. Prevede una crescita organica del fatturato pari a circa il +7% nel 2024, per poi passare al 10% nel 2025, con Kiona che entrerà a pieno titolo nel perimetro organico.A livello operativo, prevede che il margine EBITDA rimanga al 20,7%-20,8% nel 2024-2025 (dal 21,2% nel 2023). Nel medio termine, prevede che il contributo delle vendite di Kiona porterà la redditività del gruppo al di sopra del 21,0%. In attesa del PPA legato all'accordo Kiona,in media del 5%, mentre l', che riflette l'impatto diluitivo dell'aumento di capitale, è stato ridotto in media del 16%.