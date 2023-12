CDP annuncia la prima operazione in Vietnam per sviluppo PMI e rinnovabili

(Teleborsa) -con l'obiettivo di favorire la crescita della, in particolare quella a guida, e sostenere gli investimenti green nellee nell'efficientamento energetico.Un finanziamento diè stato così erogato da CDPnell’ambito di un progetto capitanato dallan – istituzione che fa capo alla Banca Mondiale – a cui hanno aderito anche l’Istituto Nazionale di Promozione tedesco KfW, l’olandese FMO, la norvegese Norfund e la svedese Swedfund, che ha un ammontare complessivo pari a circa 300 milioni di dollari.in un Paese di particolare interesse per il tessuto imprenditoriale italiano, in una delle economie con il maggior tasso di crescita dell’Asia. Il Vietnam rappresenta ilnell’intera regione dell’Asia e del Pacifico, come emerso anche durante l’ultimo appuntamento del programma Business Matching CDP, a cui hanno partecipato oltre 200 realtà.Il finanziamento saràdella banca vietnamita in favore delle PMI locali, che rappresentano il 99% del delle imprese del Paese e impiegano oltre il 60% della popolazione. Ulteriori obiettivi riguardanonell’ambito dellee dell’efficientamento energetico e il sostegno alleL’operazione rientra tra gli obiettivi individuati nelsul fronte della Cooperazione Internazionale e della Finanza per lo sviluppo e contribuirà adsistemiche individuate da CDP, ossia, nonché al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 così come stabiliti dalle Nazioni Unite.