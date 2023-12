IBM acquisirà due business da Software AG per 2,13 miliardi di euro

IBM

(Teleborsa) -, colosso statunitense del settore informatico, ha stipulato un accordo definitivo con, società tedesca controllata da Silver Lake, per, enterprise technology platforms di Software AG, perStreamSet e webMethods sono tra i leader tecnologici nell'integrazione delle applicazioni, nella gestione delle API e nell'integrazione dei dati. L'acquisizione dei due business è "un'della profonda attenzione e degli", si legge in una nota.StreamSets aggiungerà funzionalità di inserimento dati a, la piattaforma dati e AI di IBM, mentre webMethods fornirà a clienti e partner ulteriori strumenti di integrazione e gestione API per i loro ambienti multi-cloud ibridi."Insieme alla piattaforma dati e AI watsonx di IBM, nonché ai prodotti di modernizzazione delle applicazioni, data fabric e automazione IT, StreamSet e webMethods aiuteranno i clienti a sfruttare appieno il potenziale delle loro applicazioni e dei loro dati. Questaaiuta a promuovere l'innovazione preparando al tempo stesso le aziende per l'intelligenza artificiale, indipendentemente da dove risiedono le applicazioni o i dati", ha affermato, Senior Vice President, Software and Chief Commercial Officer, IBM.