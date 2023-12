IH1 (holding di Mamazen) raccoglie ulteriori 1,4 milioni di euro

(Teleborsa) -, la holding di, conclude il 2023 con un, raccogliendo 1,4 milioni da febbraio, quando era stato raggiunto il precedente obiettivo di 3,6 milioni. Prosegue quindi la crescita del progetto dello Startup Studio che. Mamazen è stata fondata a Torino nel 2018 ed è stata la prima realtà ad implementare il modello dello Startup Studio in Italia.Con questa operazione entrano nel capitale- Advisor e Investor laureato in ingegneria meccanica con forte esperienza in data analysis e market researcher -- investitore dalla pluriennale esperienza nel mondo dei Venture Capital, nell'innovazione e negli investimenti con particolare focus sul settore della tecnologia e delle scienze della vita - e- imprenditore e Business Angel esperto in progettazione europea, formazione, innovazione, business development e internazionalizzazione. Ultimo ingresso nel capitale è quello diesperto di social impact e migrazioni a livello globale, che al momento ricopre la posizione di Vice President del Refugee Hub Canada.