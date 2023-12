ABTG, Integrae SIM alza target price e conferma Buy

Alfio Bardolla Training Group

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato aper azione (da 7,50 euro) ilsu(ABTG),società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della formazione finanziaria personale non formale, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 209%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo la sottoscrizione di un accordo vincolante per l'acquisizione del 51% di Novarod, società proprietaria del marchio Vivisalute.Come effetto dell'operazione, il broker hasia per l'anno in corso sia per i prossimi anni. In particolare, stima un Valore della Produzionepari a 18,9 milioni di euro e un EBITDA pari a 3,8 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 20,1%.Per gli, si aspetta che il Valore della Produzione possa aumentare fino a 30,5 milioni di euro (CAGR 22A-25E: 24,4%) nel FY25, con EBITDA pari a 8,35 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 27,4%), in crescita rispetto a 2,48 milioni di euro del FY22 (corrispondente ad un EBITDA margin del 15,6%). A livello patrimoniale stimiamo un valore di NFP cash positive per il FY23 pari a 1,96 milioni di euro.