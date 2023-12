Telefonica, governo spagnolo acquisterà fino al 10% del capitale

Telefonica

(Teleborsa) - Ildella Spagna ha indicato alla Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) di effettuaresociale di, compagnia di telecomunicazioni spagnola."Con una vocazione alla permanenza, la partecipazione di SEPI fornirà a Telefónica unaaffinché l'azienda raggiunga i suoi obiettivi e, quindi, contribuirà alla salvaguardia delle sue capacità strategiche", si legge in una nota.SEPI "procederà a porre in essere le procedure e le azioni che consentano l'avvio del processo per completare,, l'acquisizione del necessario volume di azioni", viene sottolineato.La mossa del governo arriva dopo che, a settembre , ilha acquisito unaper 2,1 miliardi di euro, diventando così il primo azionista.